Diane Kruger et Katie Holmes : Toutes les deux en couple avec un même ex célèbre

Ce vendredi 15 juillet, Diane Kruger célèbre ses 46 ans. Maman d'une petite fille de trois ans et demi, la jeune Nova Tennessee, née de ses amours avec l'acteur Norman Reedus, Diane Kruger a autrefois été en couple avec un autre célèbre acteur : Joshua Jackson. L'actrice allemande, qui sortait d'une relation passionnelle avec Guillaume Canet, avait révélé qu'après son idylle de dix ans avec la star de Dawson, elle avait eu du mal à remonter la pente. "Je vivais des moments tellement noirs... J'ai deux personnes de ma famille dont je suis très proche qui sont décédées cette année-là, je me suis séparée de mon compagnon après dix ans de relation. Il y avait tant d'obscurité et de chagrin", avait confié l'actrice en 2017, sans filtre.



Désormais épanouie et sereine avec le père de sa fille, celui qui interprétait Pacey dans la série Dawson, a lui aussi tourné la page et vit le parfait amour avec Jodie Turner-Smith. Mais avant Diane Kruger et sa compagne actuelle, Joshua Jackson avait aussi fait fondre le coeur d'une célèbre actrice américaine : Katie Holmes. Alors qu'ils partageaient une romance dans la série teenage culte, quand les caméras étaient off l'amour continuait entre les deux acteurs. Une histoire désormais bien loin pour eux, et comme Diane Kruger et leur célèbre ex commun, Katie Holmes elle aussi a retrouvé l'amour.

Katie Holmes a retrouvé l'amour

L'actrice de 43 ans a récemment officialisé avec son compagnon Bobby Wooten III, pour le 25e anniversaire du Moth Ball aux Springs Studios de New York, en mai dernier. L'actrice a donc officiellement rendu publique sa nouvelle relation, qui n'était déjà plus un secret puisque les deux tourtereaux avaient été surpris en train de se balader en amoureux à Central Park. Après une histoire très compliquée avec Tom Cruise, papa de sa fille Suri Cruise, l'interprète de Joey Potter dans Dawson goûte à nouveau aux joies de l'amour, après des relations avec Jamie Foxx, ou plus récemment le restaurateur Emilio Vitolo.