Diane Kruger : Nouvelle jolie photo avec sa fille, elle garde son prénom secret

Épanouie dans son rôle de mère, Diane Kruger ne compte pas pour autant agrandir sa famille. Au détour d'une interview accordée au magazine Marie-Claire en septembre dernier, la star d'In the Fade avait en effet confié ne pas vouloir d'autre enfant. "Je suis trop âgée. C'est tellement de travail que je suis parfois très fatiguée. Je suis très heureuse comme ça (...). Vivre à New York peut être parfois un enfer quand on est un peu connu, expliquait-elle. Norman et moi, on ne peut pas sortir de chez nous sans être assaillis par les paparazzi (...). Il nous faut protéger notre fille de cette folie." L'actrice s'est d'ailleurs déjà indignée contre les abus des photographes sur son compte Instagram en janvier 2019.