Didier Barbelivien marié à Laure, 29 ans d'écart et "archi cool" : "Ça n'a pas toujours été le cas de mes autres épouses"

Didier Barbelivien a beaucoup écrit pour les autres mais cette fois, c'est en tant qu'interprète qu'il fait son retour dans les médias, avec un nouvel album qui porte tout simplement son nom. Il s'agit du dernier qu'il fait en tant qu'interprète, mais cela ne veut certainement pas dire qu'il mettra fin ensuite à sa carrière. L'auteur-compositeur-interprète veut se concentrer sur la scène et écrire pour d'autres, notamment la jeune génération, comme il l'a expliqué dans son interview pour Paris Match. Au cours de sa discussion, celui qui a chanté À toutes les filles... se confie également sur son couple avec Laure.

Âgé de 68 ans, Didier Barbelivien est très heureux de sa carrière, lui qui a collaboré avec des légendes comme Christophe et Johnny Hallyday et qui a vendu des millions de disques. Le grand ami de Nicolas Sarkozy est aussi un heureux papa de trois enfants. Il y a d'abord David, issu d'une union précédente, puis ses jumelles Louise et Lola, âgées de 12 ans, dont la mère est son épouse Laure. Dans Paris Match, il parle avec beaucoup de tendresse de son couple qui fait fi de la différence d'âge.

Vingt-neuf ans d'écart et alors ?

C'est au cours d'un balade dans les environs de Marseille que Didier Barbelivien a compris que malgré les vingt-neuf années d'écart qui séparent sa belle Laure de lui, ils pouvaient construire une histoire à deux, et désormais à quatre avec leurs filles. Il a réalisé qu'elle partageait le même amour que lui de la musique en connaissant des détails aussi précis que la face B d'un album de Julien Clerc avec qui il a collaboré : "Là, j'ai compris qu'il fallait que je la garde."

Plus amoureux que jamais Didier Barbelivien chante les louanges de sa bien-aimée dans Paris Match, quitte à en égratigner d'autres et soi-même au passage : "Laure est archi cool ! Ce qui n'a pas toujours été le cas de mes autres épouses - peut-être que je ne l'étais pas vraiment non plus. Elle est beaucoup plus jeune que moi, donc elle est plus dans le siècle, elle a plus les pieds sur terre. Elle sait parfaitement comme on pilote ce truc qu'est notre couple."

Retrouvez l'intégralité de l'interview dans le magazine Paris Match du 24 novembre 2022