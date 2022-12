Didier Deschamps : Son énorme clash avec le fils d'un ancien coéquipier ne passe pas inaperçu...

Une finale de Coupe du monde est forcément un évènement qui génère énormément de pression chez les joueurs, puisqu'il s'agit du trophée le plus prestigieux qu'un footballeur puisse espérer remporter dans sa carrière. Alors que l'on attendait une équipe de France conquérante comme lors des matchs précédents, les coéquipiers d'Antoine Griezmann se sont montrés apathiques et incapables de s'élever au niveau d'un tel rendez-vous, prenant rapidement l'eau face aux assauts répétés d'Argentins survoltés. Menés de deux buts en première mi-temps, Didier Deschamps décide de faire sortir Olivier Giroud et Ousmane Dembélé pour faire rentrer Randal Kolo Muani et surtout Marcus Thuram.

Des changements salvateurs puisque les deux joueurs vont être à l'origine de la révolte des Bleus en seconde période, qui reviennent sous l'impulsion d'un Kylian Mbappé en feu, auteur d'un triplé. Malgré tout, le match va en prolongation et durant la pause entre les deux périodes de quinze minutes, les téléspectateurs ont pu voir un Didier Deschamps furax, s'en prendre vertement au Marcus Thuram, qui n'est autre que le fils aîné de son ancien coéquipier et champion du monde, Lilian Thuram. Sur les images, on peut voir le sélectionneur des Bleus élever la voix et faire de grands gestes à l'intention du footballeur de 25 ans et la séquence a été relayée à de multiples reprises sur les réseaux sociaux.