Disparition de Delphine Jubillar : Cédric infidèle, révélations intimes sur un couple brisé

Cédric Jubillar a-t-il été capable de commettre l'irréparable avec sa femme Delphine ? C'est la question que la justice se pose depuis des mois. En juin 2021, elle a décidé d'incarcérer de façon provisoire le mari de la disparue du Tarn, estimant avoir suffisamment d'éléments à charge pour l'isoler durant la poursuite de l'enquête. Depuis, le couple qu'il formait avec la mère de ses deux enfants, Louis et Elyah, est passé au peigne fin.

La relation entre Cédric et Delphine intéresse fortement les enquêteurs car la piste du drame conjugal est la principale. Le psychiatre qui a analysé le suspect numéro 1 a donc posé beaucoup de questions au détenu sur son histoire avec celle dont il ne prononce volontairement pas le prénom. Libération a rapporté des passages de l'expertise psychiatrique : "Il l'a rencontrée à 18 ans, elle était légèrement plus jeune, vivait en HLM avec sa mère, il était son 'premier homme'. Les premières années, il l'a trompée, puis s'est dit que c'était 'la femme de [sa] vie' et a arrêté."

Pour Delphine, celui qui a connu une enfance difficile avec un père absent et un beau-père violent décide alors de se prendre en main et passe un CAP de peintre en bâtiment. Mais s'il a pu enchaîner les chantiers et construit leur maison, il dilapide l'argent dans son addiction au cannabis et les jeux en ligne. C'est donc sa femme qui assure la stabilité financière avec son métier d'infirmière de nuit et leurs travaux ne sont pas achevés, laissant le sentiment à Delphine d'une vie de "Bidochon".

Le couple se délite et un point de non-retour semble atteint lorsqu'une procédure de divorce est entamée, Delphine rêvant d'un foyer stable et serein. Parallèlement, elle a rencontré un autre homme via un site de rencontres, et son couple secret avec son amant de Montauban n'est pas une courte liaison mais une véritable histoire d'amour avec un futur, l'espoir d'une meilleure existence. Puis, viendra la nuit où tout va basculer, entre le 15 et le 16 décembre 2020, quand, après une émission regardée avec son fils aîné qui part ensuite se coucher, elle se dispute avec son mari. Ensuite, c'est le trou noir.

Cédric Jubillar reste présumé innocent des faits qui lui sont reprochés jusqu'au jugement définitif de cette affaire.