Disparition de Delphine Jubillar : pourquoi son mari Cédric n'a-t-il plus son permis de conduire ?

En décembre 2021, Paris Match révélait qu'avant la disparition de son épouseDelphine Jubillar, Cédric avait pour habitude de conduire "sans permis et pétard aux lèvres avec les enfants à bord". Un comportement irresponsable pour le père de Louis et d'Elyah qui, en plus de consommer une dizaine de joints par jour, semblait être habitué à rouler sans permis de conduire.

Alors pourquoi le peintre-plaquiste de 34 ans n'a-t-il pas le précieux sésame pour conduire ? L'a-t-il perdu à la suite de délits graves ? De conduite en état d'ébriété ? Ou bien de manoeuvres douteuses au volant ? En réalité, le Tarnais n'a jamais passé l'examen du permis de conduire selon 20 Minutes et Gala. Un examen que le compagnon de Séverine a sans doute trouvé trop contraignant et trop complexe pour lui.

Pourtant, une ex-collègue de Delphine Jubillar avait également raconté aux journalistes de BFMTV que Cédric était arrivé "à son mariage avec une Ferrari". Un très beau modèle pour un jeune homme qui n'avait donc pas le permis.



Lassée du comportement de Cédric, Delphine Jubillar devait d'ailleurs souvent cacher ses clés de voiture afin qu'il ne subtilise pas, en douce, son véhicule. Mais ce n'est pas la seule personne à qui Cédric avait pour habitude d'"emprunter" la voiture. Un de ses amis surnommé Jérôme pour préserver son identité s'est retrouvé au coeur de l'enquête après que des traces de sang aient été retrouvées à l'intérieur de sa Peugeot 306 blanche.

"Cédric a pu venir en pleine nuit prendre ma voiture et me la ramener sans que je ne m'en aperçoive." a-t-il confié au Parisien avant d'ajouter : "Il venait chez moi quand il le voulait, et rentrait chez moi comme dans un moulin (...) Une fois, il est même rentré alors que je dormais et que j'étais dans mon lit pour me demander des produits stupéfiants."

L'un des derniers véhicules que Cédric a conduit avant son incarcération en juin 2021 à la prison de Toulouse-Seysses est la voiture de sa nouvelle compagne Séverine L. La Dépêche avait d'ailleurs rapporté un épisode où celle-ci avait dû brutalement reprendre le volant après avoir aperçu un contrôle routier de gendarmes. Amoureuse, elle s'était alors assise à la place de Cédric, qui n'a pas de permis de conduire, pour endosser la responsabilité et éviter des problèmes à son compagnon.

Cédric Jubillar reste présumé innocent des faits qui lui sont reprochés jusqu'au jugement définitif de cette affaire.