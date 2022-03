Disparition de Delphine Jubillar : une nouvelle piste inexplorée ?

Disparue depuis la nuit du 15 au 16 décembre 2020 à Cagnac-Les-Mines, Delphine Jubillar n'a pas donné signe de vie depuis plus d'un an. Considéré comme le principal suspect de cette mystérieuse affaire, son époux Cédric a été mis en examen pour "homicide sur conjoint" et incarcéré à la prison de Toulouse-Seysses en juin 2021. Pourtant, sa nouvelle compagne Séverine L. dénonce un acharnement judiciaire contre le peintre-plaquiste de 34 ans et révèle qu'une piste sérieuse aurait été négligée par les enquêteurs. En effet, un camping-car était présent non loin du domicile du couple Jubillar au moment de la disparition de l'infirmière d'Albi. À l'intérieur, un homme avait décidé de s'installer dans la région et avait fait connaissance avec Cédric et Delphine Jubillar.

Or, une des rares traces de la maman de Louis et d'Elyah retrouvées par les enquêteurs se trouvaient près de ce camping-car sur un terrain de pétanque situé près de la maison du couple Jubillar. Interviewée par le journaliste Patrick Isson de RTL, Séverine L. a également confié que Cédric jouait régulièrement aux boules avec l'occupant du camping-car avant la disparition de son épouse. Elle a révélé que l'infirmière était d'ailleurs déjà montée dans le camping-car avant sa disparition.

Des révélations à prendre néanmoins avec des pincettes puisque la nouvelle compagne de Cédric avait déjà à de nombreuses reprises douté de l'innocence de son compagnon. Selon Le Parisien, elle aurait déclaré aux enquêteurs : "Je pense qu'il est coupable. Je pense qu'il l'a vraiment tuée en fait. J'ai été manipulée, je l'ai cru, je m'en veux de l'avoir cru. Il est tellement capable de me mentir en me regardant droit dans les yeux."

En juin 2021, elle avait également fait part de ses suspicions concernant son petit-ami, qu'elle trouvait étonnamment très détaché concernant la disparition de sa femme. "Avec le recul, je ne l'ai jamais vu vraiment chercher sa femme. D'ailleurs, je l'ai accompagné à un rassemblement il y a quelques semaines. J'ai eu l'impression qu'il y allait juste par obligation pour se montrer. Je trouve que Cédric a changé de comportement récemment. (...) je le trouve détaché de l'affaire." avait-t-elle ainsi indiqué aux journalistes du Parisien.

Cédric Jubillar reste présumé innocent des faits qui lui sont reprochés jusqu'au jugement définitif de cette affaire.