Disparition de Delphine Jubillar : une voisine a enregistré Cédric à son insu, ses propos choc révélés !

Si les enquêteurs s'affairent depuis un an et demi à retrouver une trace de Delphine Jubillar, infirmière de Cagnac-les-Mines dans le Tarn qui s'est volatilisée dans la nuit du 15 au 16 décembre 2020, l'entourage de la trentenaire et maman de deux enfants est aussi très mobilisé dans cette affaire. Soutenant le travail des forces de l'ordre, nombreuses sont ses amies qui participent à ce que "la vérité éclate", comme l'indique régulièrement la page Facebook en soutien à la jeune femme et à ses proches. Ainsi, l'une d'elle avait enregistré une troublante conversation avec le suspect numéro 1, actuellement en détention provisoire depuis juin 2021 : le mari de la victime, Cédric.

Julie avait été contactée par Cédric Jubillar lors de l'ultime nuit de Delphine via Messenger. Il lui avait demandé simplement : "Dis à Delphine de rentrer !" Si l'infirmière était très aimée et appréciée par son entourage, son mari, lui, a toujours été clivant. C'est ainsi que lorsqu'elle l'a croisé au cimetière de Dalmaze, aux abords d'une zone de fouilles de Cagnac-les-Mines, elle est sur ses gardes et enregistre discrètement ses propos, comme le rapporte Libération : "Il a l'air de bien connaître les lieux. Il me montre les joints des tombes du cimetière, il me fait un cours sur les joints propres, sales... Et il me dit, 'eh oui, je m'y connais malheureusement'. Il y a une tombe pour laquelle il me demande de l'aider à ouvrir. Il a ouvert le tiroir d'une tombe et s'est mis à rire, et il a dit : 'Putain, [Julie] merci, maintenant il y a tes empreintes avec les miennes', et il rigole."

Enième provocation de l'artisan qui aime bousculer ou aveu déguisé ? La personnalité complexe de celui qui est présumé coupable fait qu'aucune piste n'est à écarter, surtout à l'heure où il n'y a aucune scène de crime ni aveu. Si le quotidien souligne, via les propos d'une source proche du dossier, que perquisitionner des tombes est un acte très délicat, d'autres estiment que cela peut-être fait, comme ça a déjà été le cas dans l'affaire Dupont-Ligonnès. Retrouver le corps de la jeune femme permettrait de faire un bond de géant dans cette enquête difficile et à ses proches de pouvoir faire le deuil d'une amie, cousine, nièce et surtout maman. Pour eux et même si cela les accable de douleur, Delphine Jubillar n'aurait jamais pu quitter ses enfants ainsi pour refaire soi-disant sa vie ailleurs...

Cédric Jubillar reste présumé innocent des faits qui lui sont reprochés jusqu'au jugement définitif de cette affaire.