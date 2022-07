Disparition de Delphine Jubillar : ce lien inattendu avec l'affaire Dupont de Ligonnès !

Par Samya Yakoubaly Rédactrice Cinéphile, elle adore regarder des bande-annonces et des moments historiques à la télévision. Le prochain James Bond ou le discours d’investiture de Barack Obama lui donnent les mêmes frissons.

Si l'affaire Jubillar retient en haleine la France entière depuis le mois de décembre 2022, un autre dossier judiciaire est non élucidé depuis encore plus longtemps : celui de la famille Dupont-Ligonnès. Le père n'est toujours pas retrouvé plus de dix ans après les faits et un cimetière a été exploré, comme on souhaite le faire pour le cas de Delphine Jubillar.

Le corps de Delphine Jubillar pourrait-il se trouver dans le cimetière de Dalmaze ? La piste intéresse depuis longtemps les enquêteurs. Les proches de la trentenaire disparue dans la nuit du 15 au 16 décembre 2020 également, depuis qu'une de ses amies a croisé le mari - et principal suspect en détention provisoire actuellement - aux abords de ce lieu de repos pour les morts. Fouiller un tel endroit n'est pas une mince affaire pour les autorités, cependant, elles ont déjà pu le faire pour une autre affaire particulièrement médiatisée, celle de Dupont de Ligonnès. Dans les colonnes du Midi, un lien inattendu est fait entre les deux dossiers, celui de Delphine Jubillar, maman trentenaire et en procédure de divorce qui s'est brutalement volatilisée il y a un an et demi, avec celui de Dupont de Ligonnès, fugitif accusé de la mort de sa femme Agnès et leurs quatre enfants, Arthur, Thomas, Anne et Benoît. En effet, au mois de juin 2022, une fouille exceptionnelle a eu lieu pour tenter de retrouver la trace de Xavier Dupont de Ligonnès s'est déroulée dans un cimetière du Var à Grimaud. La piste suivie était celle d'un suicide du père de famille après avoir mis fin aux jours de chaque membre de sa famille en 2011. Plusieurs tombes ont été inspectées et fouillées par l'Office central pour la répression des violences. C'est dans ce cimetière de Grimaud que l'accusé a passé une bonne partie de ses étés de jeunesse. Mais les "recherches" sont "négatives", a affirmé une source proche de l'enquête à franceinfo. Avoir parlé avec une amie de sa femme du cimetière et des tombes qui s'y trouvent en faisant d'étranges allusions, serait-ce une nouvelle provocation du peintre-plaquiste comme il avait pu le faire avec la ferme qui a brûlé ? Ou serait-ce une théorie plausible qui permettrait enfin de pouvoir retrouver le corps de l'infirmière tarnaise. Cela pourrait mettre fin au mystère qui accablent les proches de Delphine, née Aussaguel. Cédric Jubillar reste présumé innocent des faits qui lui sont reprochés jusqu'au jugement définitif de cette affaire.