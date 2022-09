Disparition de Jade, 18 ans : sa mère Karine Gélain s'affiche avec une star de la télé-réalité, improbable duo complice

Une apparition des plus improbables. Karine Gélain était encore une inconnue il y a quelques semaines, mais une sombre affaire l'a mise sous le feu des projecteurs malgré elle. Le 24 août dernier, cette casteuse dans le milieu du cinéma, s'est emparée de son compte Instagram pour faire une triste révélation : sa fille de 18 ans, Jade, a disparu. Quelques jours plus tard, grâce au relai de nombreuses personnalités célèbres, comme Pierre Niney ou encore Helène Sy, elle a réussi à retrouver sa fille, "emmenée de force". Mais ce jeudi 15 septembre, celle qui était récemment invitée dans Touche pas à mon poste – pour y faire de nouvelles révélations – apparaît aux côtés d'une star de la télé-réalité.

En effet, elle a posté en story une photo d'elle auprès d'Amandine Pelissard ! Collées l'une à l'autre, Karine Gélain et Amandine Pelissard, star du programme culte de TF1 Familles nombreuses, la vie en XXL, s'affichent souriantes et complices sur cette photo prise alors qu'elles semblent avoir profité d'un verre dans un hôtel Renaissance. Et visiblement, les deux mères de famille s'apprécient. En témoigne l'emoji coeur choisi par Karine Gélain pour illustrer cette belle photo. De son côté, la mère de huit enfants – qui risque six mois de prison ferme – a publié une photo d'elle dans un taxi en train de rejoindre son amie. "J'arrive ma Karine Gélain", a-t-elle partagé, ainsi qu'un autre selfie à deux au sein de l'hôtel.

Une autre candidate de télé-réalité lui a causé du tord

Si Karine Gélain s'entend bien avec Amandine Pélissard, ses rapports avec Capucine Anav, autre star de la télé-réalité ne sont sûrement pas de la même nature. En effet, c'est l'ex-candidate de Secret Story qui avait mis en lumière un fait étrange concernant la disparition de Jade, la fille de la casteuse. En effet, deux ans plus tôt, Karine Gélain s'était déjà emparée de son compte Facebook pour évoquer une fugue de sa fille. Après cette révélation, qu'elle a finalement confirmée, la maman de Jade a été traitée de menteuse, et insultée et harcelée sur les réseaux sociaux. Au sujet de la disparition de Jade ce mois d'août 2022, elle a précisé dans TPMP qu'une enquête est en cours sur les circonstances de sa disparition. Elle a également déploré le "déferlement de haine incompréhensible", "messages désagréables", le "harcèlement" et pire "les menaces de mort" dont elle fait l'objet.