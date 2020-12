District Z : Denitsa Ikonomova paniquée sur une épreuve de haute voltige, elle impressionne

Premiers candidats de l'émission District Z diffusée le 11 décembre 2020 su TF1, Cartman, Denitsa Ikonomova, Arnaud Ducret, Vincent Desagnat et Michaël Youn ont tenté de remporter le maximum de lingots pour l'association SOS Autisme France. Poursuivis par de nombreux zombies, les candidats ont vécu des sensations fortes dans des épreuves toutes plus effrayantes les unes que les autres. Pour commencer l'émission, Denitsa, Arnaud et Cartman ont dû tester leur adresse et leur résistance au stress dans une épreuve de haute voltige.

Seule femme de l'équipe, la chérie de Rayane Bensetti a dû marcher en équilibre sur une minuscule planche située au deuxième étage d'un immeuble. Très courageuse, la danseuse fétiche de Danse avec les stars a surmonté sa peur sous les yeux admiratifs des autres candidats et de l'animateur Denis Brogniart. Quelques minutes plus tard, Arnaud a lui aussi tenté l'expérience, non sans difficultés.

À la fin de l'épreuve réussie avec succès, Denis Brogniart a tenu à avoir les premières impressions des candidats. "Moi la première fois quand je suis montée en fait c'est mes jambes qui tremblaient et c'est ça qui faisait trembler la planche " révèle Denitsa tandis qu'Arnaud explique : "J'ai vraiment le vertige donc j'étais vraiment tétanisé, en eaux, et je me suis dit à un moment c'est pas possible je peux pas ne pas y arriver quoi !" Une mission remportée d'une "main de maître" selon l'animateur, fier des candidats.