Dita Von Teese favorisée par la prod' de Danse avec les stars ? Un danseur "comprend qu'on le dise"

Depuis le début de la compétition Danse avec les stars 2021, Dita Von Teese brille sur le parquet. Pourtant, elle est accusée par certains téléspectateurs de TF1 d'être favorisée par la production. Un sujet sur lequel l'un des danseurs professionnels s'est confié.

A chaque prime, Dita Von Teese et Christophe Licata font partie du trio de tête. Leurs prestations sont saluées par les membres du jury Chris Marques, François Alu, Denitsa Ikonomova et Jean-Paul Gaultier. Mais, selon les avis de certains, la divine brune de 49 ans réalise de belles performances, car on ne la fait jamais sortir de sa zone de confort. D'autres ont aussi regretté que, malgré son absence lors du dernier prime à cause d'un nouvel épisode de vertige positionnel paroxystique bénin, elle se soit qualifiée pour les quarts de finale.

Face aux nombreuses critiques, Anthony Colette a donné son avis lors de son interview pour TV Mag, pour la promotion de son premier roman pour enfant Les petits danseurs (éditons Les livres du dragon d'or). "Pour moi, elle n'est pas favorisée. Je comprends quand les gens disent qu'il y a du favoritisme car j'ai entendu dire qu'elle avait des danses qui lui correspondaient trop souvent. Au début peut-être, mais on lui a imposé ensuite des danses beaucoup plus pêchues. Je suis même allé la voir pour lui dire qu'elle m'avait impressionnée. C'est une bosseuse de malade à l'entraînement", a-t-il expliqué.

Nul doute que Dita Von Teese impressionnera donc une fois de plus puisque cette semaine, elle a repris les entraînements avec Christophe Licata. "On a repris l'entraînement avec @ditavonteese. On y va doucement mais sûrement !!! J'espère que vous serez la vendredi ! On a besoin de vous plus que jamais ! Merci pour tous vos doux messages", a écrit son partenaire, qui a eu une belle frayeur, sur Instagram.