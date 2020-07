Djibril Cissé fait des jaloux avec ses nouvelles baskets Lidl

Djibril Cissé était l'un des footballeurs les plus stylés de la planète. Sa carrière terminée, l'ancien attaquant est resté un passionné de mode influent, mannequin à l'occasion. Il montre à ses abonnés sa nouvelle paire de baskets préférée, des chaussures à 13 euros !

Le sportif compte plus d'un million d'abonnés sur Instagram, avec qui il partage ses objectifs perte de poids et à qui il a présenté ses nouvelles baskets. L'ex-joueur professionnel de 38 ans a reçu en cadeau la paire de chaussures Livergy, la marque de vêtements de Lidl. Inspirées des Nike Huarache, elles sont sorties dans les magasins de la chaîne allemande en Belgique, pour 12,99 euros.

"Un ÉNORME MERCI. Ne jamais oublier où maman faisait les courses", écrit Djibril en légende d'un selfie de lui tenant sa nouvelle acquisition. Le DJ et créateur de la marque Mr Lenoir possède également le T-shirt, les claquettes et les chaussettes Lidl. Une collection qui fait sensation sur les réseaux sociaux et auprès des amoureux de sneakers.