Doc Gynéco placé en garde à vue : l'artiste suspecté d'agression sexuelle sur mineure de moins de 15 ans

Retour à la case commissariat pour Doc Gynéco, Bruno Beausir de son vrai nom. Selon les informations exclusives de BFM Paris, confirmées par le parquet de Bobigny, l'artiste de 47 ans a été placé en garde à vue le mercredi 8 décembre 2021 dans le cadre d'une enquête préliminaire pour "agression sexuelle sur mineure de moins de 15 ans". Entendu par les policiers de la Sûreté territoriale de Seine-Saint-Denis, il a retrouvé sa liberté le jour même afin que la procédure puisse être lue et analysée.

Cette suspicion d'agression sexuelle concerne une très jeune mineure de 12 ans. L'adolescente a également eu l'occasion de témoigner, en présence de sa mère, dans le cadre de l'enquête. A date du vendredi 10 décembre 2021, aucune charge ni aucune poursuite n'auraient été engagées contre Doc Gynéco. Le chanteur est, toutefois, toujours sous le radar de la justice. Il a été condamné à cinq mois de prison avec sursis et à 2000 euros d'amende par le tribunal correctionnel de Paris, en mai dernier, pour violences conjugales.

Doc Gynéco condamné pour violences conjugales

C'est une passante qui avait été alertée par les cris qui émanaient du domicile parisien de Doc Gynéco, le 10 mars 2021. L'artiste avait finalement reconnu avoir giflé son épouse à quatre reprises. Ils sont mariés depuis vingt cinq ans et elle est la mère de ses trois enfants. Il avait également avoué l'avoir insultée. Outre sa condamnation, l'ancien chroniqueur de Touche pas à mon poste suit un stage de sensibilisation aux violences conjugales et a interdiction formelle de paraître au domicile de sa femme et d'entrer en contact avec elle pendant trois ans. La parquet avait toutefois, à l'origine, requis une peine plus importante de six mois de prison avec sursis.

Doc Gynéco reste présumé innocent des faits qui lui sont reprochés dans cette nouvelle affaire.