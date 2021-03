Doc Gyneco violent avec son épouse : le rappeur jugé au tribunal correctionnel

Placé en garde à vue pour avoir agressé sa conjointe, Doc Gyneco devra s'expliquer de ses actes devant le tribunal correctionnel de Paris. L'AFP a appris vendredi que le chanteur de 46 ans est poursuivi pour des faits de violences volontaires par conjoint. Après avoir été déféré au tribunal judiciaire de Paris le vendredi 12 mars 2021, Bruno Beausire (de son vrai nom) a été placé sous contrôle judiciaire.

Le tribunal lui a également remis une convocation pour une audience correctionnelle, dont la date n'a pas été précisée. Les faits remonteraient au mercredi 10 mars, où Doc Gyneco aurait frappé son épouse, notamment en la giflant. Elle a été transportée à l'hôpital. Alertés, les policiers étaient intervenus en fin d'après-midi et le suspect a été entendu.

Jeudi, Doc Gyneco a indiqué à son avocat qu'il avait "reconnu les faits " et ne cherchait pas "à les minimiser". "Il a vocation à s'exprimer devant la justice de son pays et non pas à être condamné médiatiquement", avait ajouté son avocat, Me Jonathan Khalifa.

D'après Le Parisien, le rappeur aurait évoqué une "bêtise" face aux enquêteurs qu'il justifie par une période de trouble dans sa relation, causée par leur présence plus fréquente ensemble à leur domicile. "Le temps des explications de mon client devant la justice viendra et je ne doute pas que cet homme viendra s'expliquer publiquement. À ce stade, il faut rappeler qu'il reste présumé innocent. Le tribunal médiatique ne doit pas se substituer à la justice", a rappelé l'avocat de Doc Gynéco au Parisien.

Pour l'heure, la victime n'a pas encore témoigné publiquement.