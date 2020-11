Dorian (Koh-Lanta 2020), un retour psychologiquement difficile en France : "Je devenais fou"

Vendredi 27 novembre 2020, un nouvel épisode de Koh-Lanta, Les 4 Terres est attendu sur TF1, et pas des moindres. Les derniers aventuriers, Brice, Loïc, Lola, Dorian et Alexandra s'affronteront dans la fameuse et terrible épreuve de l'Orientation. En attendant de savoir lesquels d'entre eux vont pouvoir atteindre les poteaux, Dorian a d'ores et déjà partagé son expérience éprouvante à son retour en France.

Une fois le tournage terminé, le candidat a dû se résoudre à reprendre le cours de sa vie. Mais, il a vite compris que ce ne serait pas chose aisée. "Il a fallu une vraie reconstruction. Psychologiquement, c'est très compliqué", a-t-il reconnu lors d'une interview accordée au Parisien. Dorian poursuit en confiant avoir vécu des jours et des nuits très agités, marqués par un sentiment de paranoïa. "Quand je sortais, j'avais l'impression qu'on me regardait bizarrement. Je devenais fou. Je trouvais que les gens parlaient trop fort. Ma tête tournait. Je ne supportais plus le lit et j'avais envie de dormir par terre dans ma chambre. Je faisais des cauchemars en me demandant où j'étais. C'était terrifiant. Je suis rentré chez moi totalement à l'ouest", a-t-il expliqué.

Heureusement, le trentenaire originaire de Caen a fini par remettre de l'ordre dans ses pensées, notamment en reprenant son travail en tant que contrôleur à la SNCF où il est désormais souvent reconnu. "Hier, j'avais oublié mon porte-cartes. J'arrive au métro et je demande à une fille de me prêter 2 euros pour un ticket. Cela a créé un attroupement et... les contrôleurs ont rejoint la séance photo !", a-t-il fait savoir au quotidien encore très étonné par sa notoriété. Dorian est en outre très bien entouré pour vivre ce tournant dans sa vie et a toujours pu compter sur le soutien de sa compagne Marion, avec qui il attend son premier enfant.