Dounia Coesens (Plus belle la vie) bientôt maman ? Elle se confie sur le sujet...

Plus belle la vie, c'est bientôt la fin. Après 18 ans à avoir tenu des millions de téléspectateurs fidèles en haleine, la série touchera à sa fin dans quelques mois. Si les comédiens toujours présents ont fait part de leur peine, les anciens sont tout aussi touchés, à commencer à Dounia Coesens, interprète de Johanna Marci pendant de longues années.

Dans une interview accordée au magazine France Dimanche, l'actrice de 33 ans a fait part de son émotion : "Ça fait un sacré pincement au coeur. C'est la fin d'une histoire, a-t-elle confié. J'ai participé dernièrement à l'épisode des retrouvailles, ce qui était très chouette. On était super heureux de tous se retrouver, et un peu tristes aussi de s'apercevoir qu'on ne revenait une dernière fois que pour se dire au revoir."

Loin des plateaux de Plus belle la vie désormais, Dounia Coesens se consacre à d'autres projets. Le dernier en date : parcourir L'étape du coeur pour les enfants de Mécénat Chirurgie Cardiaque, association qu'elle soutient "depuis des années" et qui propose à des familles d'accueil de prendre en charge certains enfants en vue d'une opération. Un rôle qui pourrait plaire à Dounia Coesens : "J'adorerais ! Je vis seule et bouge beaucoup pour mon métier donc je ne suis malheureusement pas sûre que ce soit très compatible."

Outre le potentiel manque de temps, Dounia Coesens s'est confiée un peu plus personnellement et subtilement lors de l'entretien, notamment sur ses désirs de maternité : "Je ne suis pas du tout certaine qu'ils accepteraient de confier un de ces jeunes patients à une femme célibataire qui n'a encore jamais été mère. Je serais bien embêtée avec ce petit bout qui vient de sortir de l'hôpital et qu'il faut gérer. J'adorerais ! Car j'aimerais beaucoup avoir des enfants."

Ces éventuels futurs enfants, Dounia Coesens ne les aura donc pas avec Arthur Aumerle, l'entrepreneur qu'elle fréquentait encore il y a quelques mois. L'actrice avait officialisé leur relation sur Instagram en octobre de l'année dernière. D'après ses propos, leur belle histoire est désormais terminée...