Duffy : Séquestrée et violée, la chanteuse "libérée" par ses confessions

C'est un élan de solidarité qui a poussé Duffy a sortir du silence. La jeune chanteuse de 35 ans, qui a récemment fait des révélations sordides à propos du kidnapping et des viols qu'elle a subis pendant quatre semaines, avait décidé de ne plus s'exprimer... jusqu'à ce que la pandémie du coronavirus la fasse changer d'avis. Sur son compte Instagram, elle a souhaité offrir un espace d'expression libre à tous ceux qui le veulent, à tous ceux qui en ont besoin, expliquant que, dans son propre cas, cet acte avait été une aide précieuse.

"Ce soir, je ne peux pas dormir, écrit-elle. J'ai le confort d'un lit, la bonne santé de ma famille pour me rassurer, mais beaucoup d'entres vous n'ont pas forcément ça. Certains d'entre vous ont peut-être lu mes récentes déclarations, d'autres non. Mais je les ai trouvé très libératrices. Et j'aimerais sincèrement vous demander comment vous allez. Je vous invite donc à écrire ici, si vous le voulez bien. J'ai hâte de lire qui vous êtes, quelle est votre vie, comment vous vivez cette expérience." Face à la propagation du Covid-19, le monde entier a dû se mettre en pause. Et pour Duffy, il n'est pas forcément facile de revivre si tôt l'isolement.