Dylan (Koh-Lanta), sa mission humanitaire pour le buzz ? Explications après la polémique

Depuis sa participation à Koh-Lanta en 2017 où il avait fait le buzz en débarquant aux îles Fidji en mocassins Gucci, Dylan a enchaîné les émissions de télé-réalité. Mais entre deux tournages, en octobre 2020, l'acolyte de Yassin dans le jeu d'aventure de TF1 s'est envolé pour le Sénégal pour une mission humanitaire. Un voyage qu'il n'aurait, selon certains, pas fait pour aider, mais pour la gloire... Pour Télé Star, il répond aux critiques.

Dylan se serait mêlé à une manifestation de citoyens guinéens, laissant croire que la foule était là pour lui et une courte vidéo partagée sur Snapchat le montre "tchiper" avec de jeunes enfants sénégalais. Des images qui ont fait polémique auprès de nombreux internautes qui accusent l'ex-compagnon de Fidji Ruiz de vouloir faire grimper son nombre d'abonnés sur les réseaux sociaux.

Dylan : "Moi j'agis et c'est ce qui compte"

De son côté, l'ancien apprenti Robinson a pris la parole. "Je n'ai rien à répondre à ça, ça me passe au dessus de la tête. Avec moi ça passe ou ça casse. Un jour on m'aime et le lendemain on me reproche tout et rien, lâche-t-il. Moi tout ce que je constate c'est que la situation est grave. On a tous un coeur et on ne peut pas rester sans rien faire." Et de poursuivre : "Il y a des gens qui meurent de faim, qui ont besoin d'aide en Afrique comme en France aussi. Je ne peux pas rester les bras croisés et faire comme certains influenceurs. C'est vrai, je me sers de ma notoriété et des tournages pour avoir des moyens financiers et pour pouvoir aider. On me critique mais combien restent assis sur leur fauteuil sans bouger un orteil ? Moi au moins j'agis et c'est ce qui compte. Je me fiche de ce qu'on pense de moi."

Enfin, Dylan, sans répondre directement aux attaques des internautes, explique qu'il se démène pour ces bonnes actions. Il a déjà décroché un partenariat avec une marque de dentifrice et souhaite à présent collaborer avec une marque de riz, rappelant qu'"il y a trop de famine dans le monde". D'ailleurs, à peine de retour du Sénégal il prévoit déjà un prochain voyage... au Yémen.