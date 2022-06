Edouard Philippe : Ce problème qu'il a dû régler avec sa femme Edith Chabre

Edouard Philippe a quitté Matignon et son poste de Premier ministre le 3 juillet 2020. Par la suite, il se décide à revenir à la politique locale, en retrouvant son siège de maire du Havre. Mais celui qui avait acquis une côte de popularité plus forte que celle du président Macron rêvait de plus grand... Et c'est sa femme Edith Chabre qui a freiné ses envies.

Aujourd'hui, Edouard Philippe fait campagne dans le cadre des législatives 2022 pour les candidats estampillés Ensemble - la coalition des partis autour de la majorité présidentielle - mais il aurait bien pu avoir d'autres occupations si sa femme n'avait pas mis son grain de sel dans sa carrière. En effet, en 2019 l'homme politique de droite réfléchissait sérieusement à se lancer dans la course à la mairie de Paris lors des élections municipales. Faire tomber la première ville de France - détenue par la gauche depuis 2001 - dans l'escarcelle de la majorité, cela aurait été une grosse prise de guerre... Mais Edouard Philippe a renoncé.

Dans le livre intitulé La Vérité sur Edouard Philippe, signé Tugdual Denis, on découvre des propos d'Edouard Philippe qui reconnaissait alors avoir réglé la question de cette candidature en famille. "Elle ne voulait pas être la femme du maire de Paris. Mes enfants [il est le papa Anatole, Léonard et Sarah, ndlr] non plus d'ailleurs. On a eu une discussion en famille. La mairie du Havre ? OK. La présidence de la République ? Ok. Mais pas la mairie de Paris", lâchait l'ancien Premier ministre. C'est finalement Rachida Dati pour Les Républicains et l'ancienne ministre décriée de la Sante Agnès Buzin pour La République en marche qui ont affronté la maire sortante socialiste, Anne Hidalgo. A l'issue du second tour, la femme de gauche a conservé la mairie de Paris, les listes Paris en commun remportant 48,4% des voix.

Edouard Philippe, qui a depuis fondé un énième mouvement politique appelé Horizons, bat donc aujourd'hui le pavé pour faire gagner les candidats de la majorité présidentielle lors des législatives. Alors que la Nupes, la coalition des partis de gauche menée par Jean-Luc Mélenchon est arrivée à égalité avec eux - ils revendiquent la tête en raison d'un comptage des voix décrié de la part du ministère de l'Intérieur -, le second tour dimanche 19 juin 2022 s'annonce tendu. Le gouvernement pourrait bien perdre sa majorité absolue...