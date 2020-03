Ekaterina Didenko dévastée : son mari meurt, sa fille demande "où est papa ?"

Ekaterina Didenko traverse l'épreuve la plus difficile de sa vie. L'influenceuse russe pleure la mort de son mari, Valentin, décédé à l'âge de 32 ans en voulant sauter dans une piscine remplie de 30 kilos de glace carbonique. Deux autres personnes avaient perdu la vie au même moment et plusieurs blessés ont été pris en charge. Un incident survenu le 29 février dernier, lors de l'anniversaire de la jeune femme, célébré dans un centre aquatique de Moscou.

Depuis ce terrible drame, Ekaterina Didenko a trouvé la force de prendre la parole sur Instagram, où elle était suivie par 1 million de personnes avant la mort de son mari. Dévastée, en pleurs, l'influenceuse révèle que sa petite fille Nastya demande où est son père. "Valya n'est plus avec nous. Je ne peux rien vous dire d'autre. J'ai signé une close de confidentialité, je ne peux rien dire. Je n'ai pas pleuré hier, aujourd'hui, j'ai explosé. J'ai cru que ce n'était pas vrai, que c'était un cauchemar", a-t-elle déclaré dans une vidéo publiée en story le 2 mars dernier. "Nastya s'est réveillée aujourd'hui et elle m'a dit : 'Où est papa ?' Je ne sais pas quoi lui dire, elle me demande pourquoi je pleure", a-t-elle tristement raconté.

Comme l'annonce le Daily Mail, s'appuyant sur des vidéos publiées ce soir-là et sur les communiqués de l'agence de presse russe TASS, Ekaterina Didenko avait été placée dans une unité de soins intensifs, sans savoir qui avait péri dans l'incident. La glace carbonique, placée dans l'eau, provoque une épaisse fumée. Le risque d'une intoxication au gaz carbonique est très élevé, surtout quand la fumée est dispersée dans un endroit clos comme c'était le cas durant cet anniversaire.

Pharmacienne de profession, Ekaterina Didenko avait connu une certaine popularité sur les réseaux sociaux en faisant la promotion de produits pharmaceutiques.