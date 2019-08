Ekaterina Karaglanova retrouvée morte dans une valise : Son ex compagnon avoue

Elle avait 24 ans. Ekaterina Karaglanova rejoint la triste liste des femmes tuées sous les coups de leur conjoint. Le 26 juillet 2019, la police a retrouvé le corps inanimé de cette influenceuse russe, simplement habillée d'une jarretière, poignardée à la gorge et à la poitrine. Après plusieurs jours sans nouvelles, ce sont les parents de la jeune femme qui se sont inquiétés. Le propriétaire de son appartement, situé dans Moscou, avait alors trouvé Ekaterina décédée, avant de contacter la police.

Selon le quotidien russe Moskovsky Komsomolets, relayé par la BBC, son corps a été retrouvé dans une valise. Celle-là même qui devait lui servir lors de son prochain voyage aux Pays-Bas, pour son anniversaire. Elle aurait fêté ses 25 ans le 30 juillet dernier.

Dans une vidéo diffusée sur YouTube par le comité d'enquête de la Fédération de Russie, on voit le suspect Maxim Gareyev avouer son crime. Il n'est autre que l'ancien petit ami d'Ekaterina Karaglanova. Il explique aux officiers de police qu'il a attaqué l'influenceuse, après avoir eu une relation sexuelle où elle l'aurait "insulté et humilié à plusieurs reprises". Notons que selon nos confrères russes, il n'y avait aucune trace de lutte, ni l'arme du crime dans l'appartement, ce qui peut laisser penser que l'homme de 33 ans a "nettoyé" la scène du crime. On ne sait pas non plus si cette supposée relation sexuelle a été faite dans le respect du consentement. Maxim Gareyev avait été repéré par la police russe sur des caméras de surveillance. Dans cette vidéo, il s'excuse également auprès des parents de sa victime et dit avoir "honte" de ses actes.

Ekaterina Karanglanova, 24 ans, était une interne en dermatologie à Moscou. 100 000 personnes suivaient quasiment quotidiennement ses voyages sur Instagram, mais aussi sur son blog.