Eleonore von Habsburg : Mariage surprise avec le pilote Jérôme d'Ambrosio !

Après celui de la princesse Beatrice, un autre mariage royal s'est déroulé dans l'intimité. Le 20 juillet 2020, à l'état civil de Monaco, Eleonore von Habsburg, archiduchesse d'Autriche et princesse de Hongrie, Bohême et Croatie, a épousé le pilote belge Jérôme d'Ambrosio. Crise sanitaire oblige, le couple s'est contenté d'un mariage civil en petit comité, en attendant de pouvoir célébrer un mariage religieux plus tard.

Les parents de la mariée, Karl de Habsbourg, le chef de l'ancienne famille impériale, et Francesca Thyssen-Bornemisza, ainsi que ceux du marié, étaient malgré tout présents. Le maire de Monaco, Georges Marsan, a lui aussi assisté aux noces. Sur les quelques clichés de la cérémonie dévoilés, Eleonore, 26 ans, apparaît tout sourire dans sa robe blanche Caroline Herrera, accessoirisée d'une voilette Stephen Jones. De son côté, l'ancien pilote de Formule 1 de 34 ans a misé sur un élégant costume bleu marine. Après avoir disputé 19 Grands Prix pour Marussia et un pour Lotus, Jérôme d'Ambrosio évolue en Formule E depuis maintenant six ans.