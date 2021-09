Elie Semoun abîmé psychologiquement : "On devient fou"

Sur scène comme à l'écran, il a pour habitude de nous faire rire aux éclats. Mais ces dernières semaines, Elie Semoun s'est chargé d'un projet radicalement différent. Le 9 décembre 2020, le comédien a dévoilé un documentaire qu'il a co-réalisé avec Marjory Déjardin, intitulé Mon Vieux, dans lequel il dévoile le parcours de son père Paul atteint d'Alzheimer. En deuil depuis un peu plus d'un an, il prend aujourd'hui la parole, en cette journée mondiale de lutte contre cette maladie terrible qui ronge la mémoire.

Elie Semoun a longtemps tenté d'en rire. Mais en constatant que l'état de son papa, Paul, s'aggravait au fil des mois, l'humoriste a déchanté. "Très souvent, il venait à la maison où il restait quinze jours, se souvient-il dans les colonnes du journal Le Parisien. Il ouvrait la porte de ma chambre en pleine nuit, il regardait si j'étais là et il me posait des questions. On s'abîme psychologiquement, on devient fou. Je craquais et je le ramenais à Lyon chez ma soeur. Puis on lui a trouvé une résidence pour personnes âgées, alors là, ça a été horrible, il a fallu le mettre dans un appartement de 40m2 et le laisser alors qu'il ne comprenait pas ce qu'il faisait là."