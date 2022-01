Élisabeth Quin et le risque de devenir aveugle : opération et grosse déception

Il y a déjà dix ans, Arte lançait 28 minutes. C'était en 2012. La discrète émission d'actualité quotidienne a réussi au fil du temps à s'imposer parmi les rendez-vous du soir incontournables. Pour son anniversaire, la chaîne a décidé d'enregistrer un numéro spécial pour une diffusion ce vendredi 28 janvier 2022. Nos confrères du Parisien ont eu l'opportunité d'assister au tournage. Ils en ont profité pour prendre des nouvelles de l'animatrice Elisabeth Quin.

Cette dernière est toujours aux commandes de 28 minutes depuis la toute première émission et ce malgré quelques soucis de santé survenus entre temps. En effet, la journaliste de 58 ans est atteinte d'un double glaucome, une maladie dégénérative du nerf optique qui pourrait la rendre aveugle. La nuit ou face à une forte lumière, c'est malheureusement comme si elle l'était déjà puisque son champ de vision se réduit alors gravement. Au travail, il a donc fallu faire quelques ajustements. "Ces derniers mois, on a trouvé un moyen de ne plus me mettre de projeteur en pleine gueule. Avant ça, c'était très pénible. J'avais l'impression d'avoir des coups de poignards dans les yeux", a-t-elle confié au Parisien. Par ailleurs, elle a demandé à agrandir "la taille des caractères de ses fiches et du prompteur". "On ne peut pas faire plus gros", s'en amuse-t-elle.

Si Elisabeth Quin s'efforce d'envisager de perdre la vue un jour car rien ne semble vraiment l'aider à soigner son glaucome. Il y a six mois, elle a justement eu recours à une opération de la cataracte, en vain. "On m'a posé deux stents côté gauche pour faire baisser la tension intraoculaire, explique-t-elle. Ce que j'ai perdu, je ne le récupérerai jamais. Je n'y vois pas plus clair." La figure d'Arte compte malgré tout bien s'accrocher à sa carrière le plus longtemps possible. "Ça ne m'empêche pas de faire mon travail", assure-t-elle. D'ailleurs, Elisabeth Quin est "chiche" d'être encore là dans dix ans, pour peut être fêter les 20 ans de 28 minutes ! C'est bien tout ce qu'on lui souhaite.