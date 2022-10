Elise Lucet en pleine embrouille dans une station essence : sa réaction fait polémique

En légende de la vidéo, on peut lire "embrouille de station essence dans le prochain Cash Investigation". Cela peut semble être de l'humour mais en vérité, un perchiste et une caméra sont également visibles sur les lieux, preuve que la maman de Rose Bourgeois est véritablement en train de traiter ce sujet. Celle qui s'attaque aux plus puissants comme l'ex-ministre Nicolas Hulot ou encore Dominique Strauss-Kahn a reçu plusieurs commentaires positifs suite à sa prise de position "en live" : "Élise Lucet qui met des coups de pression, j'adore", "Lucet est plus dangereuse que le FBI et la CIA réunis. Zéro blague" peut-on lire. D'autres sont moins enthousiastes : "Et la télé toujours prête à faire le buzz et aggraver la situation pour mettre la panique encore plus qu'elle ne l'est déjà."

Grève reconduite

La situation n'est pas prête de s'arranger, si l'on croit les dernières informations de l'AFP. La grève dans les raffineries françaises de TotalEnergies a été reconduite "à une très large majorité" jeudi 13 octobre matin, concernant au total cinq sites impliqués dans le mouvement, a indiqué à l'AFP le coordinateur CGT pour le groupe, Eric Sellini, au lendemain de l'échec de discussions avec la direction. "La grève est reconduite à la raffinerie de Normandie, à la raffinerie de Donges, à la raffinerie de Feyzin, sur le dépôt de Flandes et à la raffinerie de la Mède", a détaillé M. Sellini.