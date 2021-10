Dominique Strauss-Kahn furieux : "Quand la méchanceté devient mensonge", Elise Lucet répond

Devant l'animatrice de C à vous Anne-Elisabeth Lemoine et en compagnie de sa collègue Linda Bendali, Elise Lucet réagit, expliquant qu'elle a été blacklistée par l'ancien politique : "On avait un portable parisien, un portable marocain et un portable émirati. Mais il m'a mise sur liste grise, ou noire, ou rouge... En tout cas, il ne voulait pas que l'on se parle. Je le regrette vraiment franchement." Elle souligne l'importance de l'homme qui aurait pu, peut-être et s'il n'y avait pas eu l'affaire du Sofitel, devenir président de la République. Fustigeant un tweet de trois lignes face à une enquête qui a duré des mois et des journalistes qui ont tenté de le joindre, elle ajoute : "On est sur une réponse qui ne correspond pas à ce qu'on dit, il n'a pas vu l'émission."

L'affaire des Pandora Papers révèle que l'ancien patron du Fonds monétaire international (FMI) a implanté dans des pays à la fiscalité avantageuse les sociétés via lesquelles il se fait rémunérer pour ses activités de conférencier et de consultant. L'émission Cash Investigation s'est penchée sur des éléments comptables de la société Parnasse International, créée par l'ex-ministre socialiste français en mai 2013, précise l'AFP. L'ex-mari d'Anne Sinclair se retrouve de nouveau dans un tourbillon médiatique dont il se serait bien passé.