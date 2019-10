Elite Model Look : Luna et Adam, gagnants du concours Elite 2019

Le 2 octobre 2019, la grande finale Elite Model Look a désigné les grands gagnants lors d'un show organisé au Pavillon Ledoyen à Paris. Après des castings à Paris et à Lyon et 72 aspirants mannequins sélectionnés (55 filles et 17 garçons), le leader international des concours de mannequins a élu les deux lauréats de la compétition. Sur les 14 finalistes, c'est finalement Luna (16 ans) et Adam (16 ans) qui ont remporté ce titre si convoité. Nouveaux visages de cette institution iconique, ils représenteront leur pays lors de la 36e finale internationale EML du concours suivant les traces de Margaux et Jimmy (gagnants EML France 2018).

Avant la finale, les 14 finalistes ont été coachés pendant trois jours par des professionnels du mannequinat durant le traditionnel Bootcamp. Du 29 septembre au 1er octobre 2019, 7 filles et 7 garçons ont ainsi pu suivre différents cours et ateliers. Du côté des filles, ce sont Noee, Ilona, Luna, Lilou Ann, Zoe, Alicia et Morgane. Les finalistes garçons étaient : Ilian, Adam, Thomas, Lucas, Younes, Rémi et Aurélien. Stylisme, relooking, coaching, cours de marche, shooting, photos et vidéos... Cette étape formatrice a pour but de préparer les futurs lauréats au métier de mannequin.