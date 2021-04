Elizabeth II liée à jamais au prince Philip : elle avait des objets précieux aux obsèques

Le Royaume-Uni est en deuil. Il pleure, avec sa souveraine, la mort du prince Philip, duc d'Edimbourgh. La reine Elizabeth II a naturellement assisté à ses funérailles et avait, dans son sac, des objets appartenant à son défunt mari.

L'info est signée Daily Mail ! Citant une source royale, le tabloïd britannique révèle qu'Elizabeth II avait, dans son sac en cuir noir de la marque Launer, deux objets souvenirs de sa longue histoire d'amour avec le prince Philip. La reine a gardé près d'elle, pendant toute la cérémonie à la chapelle Saint-Georges du château de Windsor, un carré de soie blanc appartenant au prince Philip. L'accessoire a été conçu par ses tailleurs attitrés, Kent & Haste (marque créée par John Kent et Terry Haste), dont l'atelier est situé près de la rue de Savile Row, à Londres.

Des souvenirs de leurs premières années de mariage.

Elizabeth II avait aussi gardé soigneusement une photo du prince et elle. L'image vieille de plusieurs décennies a été prise à Malte, île où Philip et Elizabeth ont vécu entre 1949 (deux ans après leur mariage) et 1951. Le prince Philip était alors membre de la marine royale et était stationné à bord du navire HMS Magpie.

À cause de la pandémie de Covid-19 et de l'interdiction de rassemblement, seuls 30 invités ont assisté aux obsèques du prince Philip, ce samedi 17 avril 2021. La reine Elizabeth II avait pour voisin (assis deux chaises plus loin) son fils, le prince Andrew, duc d'York, impliqué dans le scandale Jeffrey Epstein, grâce à qui il aurait des relations sexuelles avec une fille mineure. Masque noir sur le visage, la reine a laissé une note manuscrite sur une couronne de fleurs posée sur le cercueil. Elle l'a signée par "Lilibet", son surnom d'enfance. Le prince Philip aurait été la dernière personne à l'appeler ainsi.

Le prince Philip est mort le 9 avril 2021, à l'âge de 99 ans. Ce samedi, son cercueil a été conduit à la chapelle Saint-Georges depuis l'entrée des appartements d'Etat du château et déplacé à 11h dans le hall du château, prêt pour le début de la cérémonie religieuse, qui a débuté à 15h (heure locale), soit 16h en France.

Différents membres de la famille royale ont pris place non loin de là pour le cortège funéraire : les quatre enfants d'Elizabeth et Philip, Charles, Anne, Andrew et Edward, mais aussi le prince William et le prince Harry, séparés par leur cousin Peter Phillips, suivis par le vice-amiral Sir Tim Laurence (le mari de la princesse Anne) et le comte de Snowdon (le fils de la défunte princesse Margaret). À bord de sa Bentley et accompagnée d'une dame d'honneur, la reine Elizabeth fermait la marche.