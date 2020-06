Elizabeth II : Son amie Vera Lynn est morte, le Palais lui rend hommage

Elizabeth II en personne avait repris sa chanson We Will Meet Again lors de son discours aux Britanniques pendant son discours portant sur la pandémie de Covid-19 en Grande-Bretagne. L'interprète du morceau, la chanteuse Vera Lynn, est morte le 18 juin 2020 à l'âge de 103 ans. Surnommée la "Fiancée des forces armées", Vera était une chanteuse britannique qui avait rencontré de nombreux membres de la famille royale britannique, dont la reine, le prince Philip mais aussi Camilla Bowles.

En mars 2020, Vera fêtait son anniversaire et invitait les Britanniques à redécouvrir "l'esprit qui [leur] avait permis de traverser la guerre". Repris par la Reine durant son discours du 8 mai 2020, le titre de Vera Lynn We Will Meet Again avait également été chanté par le peuple britannique pour marquer le 75e anniversaire de la capitulation de l'Allemagne nazie le 8 mai 1945.

Une publicité inattendue pour Vera Lynn qui s'était retrouvé à la 30e place des charts britanniques, faisant d'elle l'artiste la plus âgée à figurer dans le top 40 des albums les plus vendus au Royaume-Uni. Née en mars 1917 à Londres dans une famille modeste, Vera Lynn était également connue pour avoir chanté les titres The White Cliffs of Dover, There'll Always Be an England, et If Only I Had Wings.

De nombreuses personnalités ont rendu hommage à cette artiste, notamment Boris Johnson, qui a déclaré sur Twitter : "Le charme et la voix magique de Dame Vera Lynn ont ravi et élevé notre pays à certaines de nos heures les plus sombres. Sa voix continuera à élever le coeur des générations à venir." La garde royale a aussi joué son tube à Londres cet après-midi, pour lui rendre hommage.