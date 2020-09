Elliot Benchetrit : Coup de sang à Roland-Garros, il explose sa raquette

Même sans public, Roland-Garros réserve des surprises aux amoureux de tennis. Le Français Elliot Benchetrit les a surpris avec un coup de sang en plein match. Le Français, qui s'était fait remarquer à l'Open d'Australie en janvier dernier, a explosé sa raquette après un jeu perdu.

Roland-Garros a commencé le 21 septembre dernier. Elliot Benchetrit est entré en lice ce dimanche et a affronté John Isner au premier tour. L'Américain de 35 ans, n°23 mondial au classement ATP, a battu son adversaire en trois sets (6-1, 6-1, 6-3) et 1 heure et 45 minutes de jeu. Benchetrit, impuissant, s'est emporté pendant le match.

Mené deux sets à zéro, à trois jeux partout dans le troisième set, Benchetrit a pulvérisé sa raquette sur la terre battue après un retour raté sur un service d'Isner. L'Américain prenait alors l'avantage pour dominer le Français, 4 à 3.