Élodie Frégé : En bikini, elle répond aux critiques sur ses vacances romantiques avec Grégory Fitoussi

Tout le monde a des raisons d'envier les vacances paradisiaques d'Élodie Frégé. La chanteuse a publié de nombreux clichés issus de son escapade romantique au Costa Rica, dans les bras musclé de l'acteur Grégory Fitoussi. Mais ces photos non masquées, de plages à perte de vue, de végétation et de couchers de soleil à couper le souffle en ont fait jalouser plus d'un.

Le mardi 15 décembre 2020, Élodie Frégé a décidé de répondre aux envieux en publiant encore plus de photos idylliques de son voyage. "Plutôt rouler sur toute monture valable jusqu'à plus soif que de rester enroulée dans mes draps de lin bleu, à Paris, les larmes aux yeux. Oui, mes quelques "rageux", je brûle la vie et mon cuir par tous les vents, à l'autre bout du monde mais ça n'empêche que je pense très fort à vous, à nous, à mon beau métier et ses acteurs, et vous souhaite de découvrir ce pays, ces lieux merveilleux où je dors, dîne et décide de me laisser faire, un jour...", a-t-elle écrit sur Instagram.

Quoi de mieux pour illustrer son propos qu'une photo d'elle lumineuse, en bikini ? Bien loin de la grisaille, du couvre-feu et autres tests antigéniques pré-Noël, Élodie Frégé a partagé des photos de sa résidence, d'une guitare sur une terrasse ensoleillée et même de ses piqûres de moustiques, qu'on envierait presque.