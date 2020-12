Elodie Gossuin en fête : baiser passionné à son mari Bertrand pour ses 40 ans

40 ans, ça se fête ! Elodie Gossuin a célébré les siens avec son mari Bertrand Lacherie et leurs 4 enfants. L'ex-Miss France a également convié virtuellement ses followers, en publiant de superbes photos de sa petite fête, crise sanitaire oblige...

Elodie Gossuin a eu 40 ans mardi 15 décembre 2020 ! Elle a attendu un jour de plus pour souffler ses bougies, sur un délicieux gâteau personnalisé. La Miss France et Miss Europe 2001 a mis l'eau à la bouche de ses plus de 475 000 abonnés Instagram, en publiant des images de sa fête d'anniversaire, un événement auquel ont naturellement assisté son mari Bertrand Lacherie et leurs 4 enfants, Jules, Rose, Léonard et Joséphine (12 et 7 ans).

"Merci pour tout ce que vous êtes, pour avoir, même à distance, fait la fête avec nous. De l'Amour et des pleurs depuis 24h. Quadra Happy #SiBienEntourée, écrit @elodiegossuin en légende de sa publication. Merci @bertrandlacherie d'être là chaque seconde depuis tant d'années malgré tout ce que je te fais supporter. Bravo & merci @joliskids pour cette déco de rêve #MissPrincesse, @happylyparty pour ces merveilles de gâteaux, @mariecortes.traiteur pour nos papilles aux anges. Entrepreneuses françaises de talent, qui se battent comme des lionnes #SoutienTotal".

En petite robe scintillante, coupe de champagne à la main, Elodie Gossuin a sorti le grand jeu pour célébrer son 40e anniversaire, tout en respectant l'interdiction de rassemblement toujours en vigueur.