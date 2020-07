Elodie Gossuin : Le traitement de faveur que lui a accordé Geneviève de Fontenay

Le 9 décembre 2000 à Monaco, Elodie Gossuin était élue Miss France devant des millions de téléspectateurs. La jeune femme, qui représentait la région Picardie, s'embarquait alors dans une nouvelle aventure qui allait chambouler sa petite vie tranquille. A peine la couronne posée sur leur tête, les Miss sont aspirées dans un tourbillon médiatique, ne laissant que très peu de place à une vie privée. Un véritable problème pour Élodie Gossuin, qui ne supporte pas d'être éloignée de sa famille.

Dans le nouveau numéro du JDD paru ce dimanche 5 juillet 2020, l'épouse de Bertrand Lacherie a ainsi expliqué avoir très mal vécu sa toute première soirée en tant que petite fiancée de la France. "J'étais perdue et j'avais peur de me perdre", reconnaît-elle vingt ans plus tard. Malheureusement, il est de coutume que les reines de beauté investissent un appartement parisien en particulier pendant leur règne. Mais, face aux pleurs de sa nouvelle protégée, Geneviève de Fontenay avait dû déroger à sa règle et acceptait alors, à sa demande, qu'Elodie dorme plutôt chez ses parents une fois la cérémonie terminée. Ainsi, en revenant de la Principauté, et après avoir posé pour la traditionnelle couverture de Paris Match, la jeune femme a pu retrouver sa famille, pour son plus grand bonheur.

Une permission exceptionnelle toutefois car, dès le lendemain, Elodie Gossuin a bel et bien dû emménager dans le studio qui lui était dédié pour le reste de l'année. Les voyages aux quatre coins du pays étaient également loin d'être une partie de plaisir pour celle qui se décrit comme étant "la seule nana qui ne rêvait pas de voyager".

Une manière de penser qui n'a vraisemblablement pas changé puisqu'Elodie Gossuin reconnaît volontiers être une "mère poule" avec ses quatre enfants, Jules et Rose (12 ans) et Joséphine et Léonard (6 ans). "Je me sens vraiment bien quand je suis avec mes enfants", ajoute-t-elle auprès du journal. Rien de bien étonnant : lorsqu'on se promène sur son compte Instagram, ses petites merveilles sont très souvent à l'honneur.