Elodie Gossuin : Miss France 2001 fait un aveu inattendu !

Les invités se suivent mais ne se ressemblent pas lors des live de Sylvie Tellier. Après s'être entretenue avec Marine Lorphelin (Miss France 2013), Laury Thilleman (Miss France 2011) et Vaimalama Chaves (Miss France 2019), la directrice générale de la société Miss France a interrogé Elodie Gossuin (Miss France 2011). Et la belle blonde de 39 ans lui a fait une révélation de taille.

Sylvie Tellier propose un jeu à chacune de ses invitées. Elles doivent répondre à des questions et si elles font une erreur, elles écopent d'un gage. Elodie Gossuin a malheureusement échoué à la première question centrée sur la maternité. Elle devait donc porter son écharpe de Miss Europe ou Miss France 2001, ou bien l'une de ses couronnes. C'est à ce moment-là que l'épouse de Bertrand Lacherie a admis auprès de celle qui avait été élue Miss France 2002... que son diadème n'était plus en un seul morceau. "Celle de Miss France, ça fait quelques années que je l'ai cassée et je ne l'ai jamais fait réparer. Il faudrait que je me renseigne pour la faire réparer. Mais je ne peux pas la porter", a-t-elle confié avant d'aller chercher l'objet pour montrer les dégâts. Mais elle l'a promis, elle va remédier à la situation dès que possible.

La maman de Jules, Rose (12 ans) Joséphine et Léonard (6 ans) a ensuite partagé son meilleur souvenir de Miss : "Le soir du couronnement, c'est forcément un moment qui marque à tout jamais. C'est le basculement en trois secondes de toute ta vie ou presque. C'est tellement intense que tu en as des secondes de trou noir."