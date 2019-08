Elodie Gossuin : Silhouette longiligne pour une photo déjantée à la plage

Elodie Gossuin a ce petit grain de folie qui la rend très attachante. Celle qui a porté l'écharpe et la couronne de Miss France en 2001 a une nouvelle fois laissé ce côté de sa personnalité s'exprimer le 15 août 2019.

Actuellement en vacances dans l'ouest de la France avec son mari Bertrand Lacherie et leurs quatre enfants, les jumeaux Jules et Rose (11 ans) et l'autre paire de jumeaux composée de Joséphine et Léonard (5 ans), Elodie Gossuin donne régulièrement des nouvelles à ceux qui suivent son quotidien. Ses 342 000 abonnés ont ainsi pu découvrir une nouvelle photo déjantée de l'ancienne reine de beauté de 38 ans.

La jolie blonde devenue animatrice radio et télé après son règne s'est dévoilée à la plage, dans un ensemble deux pièces composé d'une brassière de sport. Déjantée, elle effectue un saut immortalisé par son mari. Sa silhouette longiligne est parfaite, tonique à souhait. "FOLLE & HAPPY", commente-t-elle en légende. Les observateurs les plus aguerris ont sans aucun doute remarqué qu'Elodie Gossuin présente une genouillère à l'un de ses jambes. "#SportivedelÉtéEnKit", précise-t-elle avec humour. Ses admirateurs auront donc compris que même en vacances, la maman de quatre enfants ne fait pas l'impasse sur le sport, malgré les risques et les pépins physiques qui s'en suivent.