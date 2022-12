Élodie Gossuin sublime en robe à volants face à Gilbert Montagné et Kendji Girac

Plus que deux jours avant le passage à l'année 2023 ! Pour fêter cette soirée exceptionnelle, M6 a organisé une grande soirée musicale qui ravira toute la famille. Avec la belle Élodie Gossuin aux commandes, préparez-vous à vous déhancher toute la soirée au rythme de diverses musiques entraînantes car, pour l'occasion, de nombreux artistes ont répondu présent à l'invitation de la chaîne.

Ainsi, vous pourrez retrouver Gilbert Montagné qui interprétera ses tubes les plus connus à l'image de Les sunlights des tropiques. Le groupe Zouk Machine sera aussi présent pour chanter son célèbre titre Maldon, de même que Jean-Pierre Mader qui foulera la scène du Dôme de Paris en performant sur son succès intitulé Disparue. Mais ce n'est pas tout ! Dans cette ambiance année 1980 des plus festives, vous pourrez également retrouver Emile et Images ainsi que Phil Barney et son titre Un enfant de toi, Patrick Hernandez, avec sa chanson Born to be alive et les Weather Girls avec leur inoubliable It's raining men.

Une soirée sous le signe de la diversité

Quittons un peu les années disco pour nous plonger dans la nouvelle génération. En effet, les enfants pourront trouver leur bonheur en assistant à cette soirée d'exception puisque de nombreux jeunes chanteurs seront aussi présents sur scène. Amel Bent et Dadju réaliseront ainsi un duo sur la chanson Tu l'aimes encore tandis que Juliette Armanet, Yanns et Keen'v viendront tour à tour interpréter leur dernier succès. Les téléspectateurs pourront aussi compter sur la présence de Slimane, Chimène Badi, Christophe Willem, Amir et Kendji Girac, qui enflammera la scène avec son titre Conquistador. Le chanteuse baptisée La petite culotte sera aussi présente avec sa chanson La goffa lolita.

À noter que Zazie sera elle aussi présente pour interpréter ses tubes Speed, sorti en 2018 et Let it shine, sorti en 2022. Enfin, les membres de la comédie musicale Je vais t'aimer rendront hommage à Michel Sardou en interprétant Les lacs du Conémara et Daniel Lavoie revisitera son tube Belle accompagné de Giancarlo Schiaretti et Angelo del Vecchio.