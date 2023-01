Elodie Ortisset (Secret Story) victime d'un AVC : son calvaire dévoilé, des déclarations inquiétantes

Le 23 janvier 2023, Elodie Ortisset a annoncé une mauvaise nouvelle à sa communauté Instagram. La candidate de Secret Story 2014 a confié qu'elle avait fait un AVC. Discrète depuis, la jeune femme de 31 ans a donné de ses nouvelles le 25 janvier.

Elodie Ortisset a tout d'abord souhaité remercier ses abonnés pour leur soutien. Elle a ensuite révélé que ce n'était pas la première fois que cela lui arrivait, mais que ça allait. "Dimanche et lundi, c'était beaucoup plus compliqué et assez inquiétant. Là, je me fatigue assez vite et malheureusement, je fais face aux tracas des systèmes de santé et des carences du système de santé français", a-t-elle confié. Et d'ajouter qu'en 2018, lors du lancement de son ancienne entreprise Le Ticket, elle a été victime d'un choc de stress post-traumatique. Une situation assez violente et stressante à vivre. "Et dans la foulée, j'ai eu un premier AVC à cause du stress. J'ai voulu faire la politique de l'autruche. Je me suis soignée principalement avec des produits naturels. (...) Ca allait mieux progressivement", a-t-elle poursuivi.

J'ai perdu le langage

Elodie Ortisset a expliqué qu'elle avait eu des réminiscences par rapport à des traumatismes du passé. Et ces symptômes se sont mélangés à ceux de l'AVC. "J'ai perdu le langage et j'avais des faiblesses dans les jambes. J'ai eu plusieurs kystes aussi, le visage qui enflait... principalement du côté droit. Et j'avais continuellement une pression dans un oeil. J'avais l'impression d'avoir toujours des migraines. C'était en 2018, jusqu'en 2020. Et je cherchais toujours mes mots", a-t-elle précisé. L'ancienne habitante de la Maison des Secrets a fini par retrouver une grande partie de ses capacités. Mais son travail très prenant et ses souvenirs de traumatismes ont une fois de plus eu raison d'elle.

"Ca s'est accentué en mai. Mon corps m'a envoyé des signaux d'alerte. (...) J'étais physiquement et émotionnellement touchée. A un moment donné, j'étais noyée dans le travail et mon stress post-traumatique. Je mangeais des chips par exemple. J'ai eu des vomissements pendant l'été. Et à un moment donné, beaucoup de stress et d'émotions. Mon corps a dit stop. J'avais des somnolences, des céphalées, parfois j'avais du mal à respirer, j'avais des colères", s'est-elle souvenue. Et en allant faire les courses dimanche dernier, elle a constaté qu'elle avait un orteil enflé. Sur le coup, elle n'a pas fait le lien avec ses précédents signes. Mais un autre orteil a doublé de volume et elle a souffert de douleurs à la poitrine, ainsi que qu'une "grosse pression à l'arrière". Sans oublier ses céphalées.

"Je me suis retrouvée devant mon écran d'ordinateur en train de décrocher. J'ai eu comme des courants électriques dans tout le corps. Tu es conscient, mais tu ne peux pas bouger. Je ne sais pas combien de temps ça a duré", a-t-elle déclaré. Malgré tout, Elodie Ortisset n'a pas souhaité appeler le Samu. Mais lundi, ses douleurs se sont ravivées, ainsi que sa sensation de paralysie. "J'ai eu peur. Lundi, j'ai cru que je ne serais plus là. J'ai craqué", a-t-elle avoué. Ce n'est que mercredi qu'elle s'est décidée à aller aux urgences, sur les conseils de ses parents. Mais on ne l'a finalement pas prise en charge et on lui a demandé de prendre rendez-vous avec un neurologue. De quoi l'énerver et lui provoquer de nouveaux symptômes. Espérons donc qu'elle sera vite remise sur pied.