Elodie Varlet : Qui est Jérémie Poppe son compagnon rencontré dans "Plus belle la vie" ?

Elodie Varlet a rencontré l'amour sur les plateaux de Plus belle la vie. En 2010, Jérémie Poppe a intégré le casting pour interpréter Romain Blanchard. C'est alors que leur route se sont croisées et depuis, l'interprète d'Estelle et le beau brun ne se sont plus quittés. Ensemble, ils ont eu deux garçons : Marcus (7 ans), et Solal (né en juillet 2017). Mais qui est donc l'homme qui a fait chavirer le coeur de la belle actrice de 37 ans ?

Jérémie Poppe est passée par le Centre culturel de Courbevoie de 1997 à 2001, puis à Paris VIII où il a poursuivi un DEUG Médiation culturelle jusqu'en 2003. Après quoi, il a appris à jouer la comédie à l'Ecole des Enfants Terribles et à l'atelier Damien Acoca. Une formation qui lui a permis de se lancer dans le milieu. En plus d'avoir obtenu plusieurs rôles au théâtre, il a eu la chance de pouvoir faire ses premiers pas à la télévision en 2006 dans Préjudices. Il a ensuite enchaîné les projets, le public a donc pu le voir dans Sur le fil (2007), PJ (2008), Section de recherches (2012), Cut (2016) ou encore La Stagiaire (2021). Au cinéma, le compagnon d'Elodie Varlet a joué dans Marseille (2015) ou Père et fils thérapie (2015).

Jérémie Poppe a également joué dans des publicités comme St Moret, Reebok ou BNP. Et il s'est aussi lancé dans la production comme il le dévoile sur son compte Instagram. Il s'est occupé d'une publicité pour un savon ou pour Uber Eats.