Elsa Hosk : L'égérie de Victoria's Secret pose en lingerie pour son chéri

La course au titre de star la plus sexy de la planète se joue essentiellement sur les réseaux sociaux. Elsa Hosk s'est lancée, soutenue par plus de 6 millions de followers. Elle les régale en publiant de nouvelles photos d'elle en lingerie, prises par son petit ami.

Elsa Hosk compte donc plus de 6 millions d'abonnés sur Instagram. Elle y a posté deux nouveaux clichés jeudi 11 juin 2020. Sur ces photos prises par son chéri Tom Daly à leur domicile, Elsa pose vêtue des pièces de la collaboration entre Victoria's Secret et la marque For Love & Lemons. La collection de lingerie est sortie le 17 avril.

Confinée, Elsa Hosk communique avec le reste du monde grâce aux réseaux sociaux. La bombe suédoise de 31 ans s'occupe avec l'aide de son chéri et embrase la Toile.