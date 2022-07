Elsa Lunghini maman : son fils Luigi, 28 ans, est canon !

Eh oui, en plus de son regard de braise et de son jeu très concluant, le jeune homme est également sportif : pratiquant de kick-boxing notamment, il a été sacré plusieurs fois champion de France et continue d'être coach sportif. Une passion qui effrayait sa célèbre maman, toujours derrière lui cependant. "Je ne vais plus voir ses combats depuis qu'il est ado", avait-elle confié dans Télé-Loisirs en 2017. "Tant qu'il était petit et que ça restait gentil, ça allait. Une fois qu'il a grandi, l'état d'esprit des matchs a changé, j'ai préféré éviter, même si je suis ses résultats. Je lui dis juste de faire attention".

Ce qui ne l'empêche pas de soutenir son fils dans tout ce qu'il entreprend et d'en faire profiter les internautes : elle commente très souvent les publications de son rejeton et lui laisse habituellement des émojis flamme, ou des petits commentaires comme "My beauty" ou encore "Après avoir interprété un bel infirmier, tu fais un beau pompier mon fils !".

Une relation mère-fils idéale pour le jeune homme qui la rejoindra peut-être un jour devant la caméra. Actuellement, l'interprète de T'en va pas, qui avait commencé sa carrière à sept ans, rayonne tous les soirs dans la série Ici tout commence, dans laquelle elle incarne la soeur de Vanessa Demouy.