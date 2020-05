Elsa Zylberstein confinée avec son chéri Michaël Pierrard: une "parenthèse cool"

Le confinement a sans doute été un peu plus léger grâce à elle. Dès qu'elle en a eu l'occasion, Elsa Zylberstein a fait glousser la planète Instagram avec sa série de vidéos intitulée La Mytho du soir. Ses fausses soirées, ses apéros factices, sa reproduction home made du Festival de Cannes ont séduit les foules... un succès qui n'aurait pas pu exister sans l'étroite collaboration de son compagnon, Michaël Pierrard, avec qui elle roucoule depuis un an. "On a fait trois films ensemble, il est assistant-réalisateur, explique-t-elle dans les pages du magazine Gala. C'est pourquoi les pastilles, filmées à l'iPhone et réalisées sans montage, sont de si bonne qualité. Il a le sens du cadre, mon amoureux !"

On ne l'attendait pas forcément sur ce registre-là. Elsa Zylberstein, que l'on a vue récemment dans La Vertu des impondérables de Claude Lelouch, a révélé ses talents d'humoriste, son autodérision folle. D'ailleurs, c'est après avoir eu Gad Elmaleh au téléphone qu'elle s'est lancée ! Quant à sa jolie idylle avec Michaël Pierrard, hormis le travail effectué sur La Mytho du soir, l'actrice de 51 ans joue la carte de la prudence, de la pudeur. "Si vous voulez tout savoir, on a vécu une parenthèse cool... Mais je n'en dirai pas plus", concède-t-elle à peine à propos de celui qu'elle qualifiait de "prince" en janvier dans Paris Match.