Elsa Zylberstein torride en cuir, Anggun et son mari... Pluie de stars à l'Olympia !

Le 29 juin dernier, de nombreuses stars issues du domaine artistique - comme l'actrice Elsa Zylberstein (sublime dans une robe en cuir), le chanteur Amir, l'humoriste Anne Roumanoff ou encore la chanteuse Anggun et son mari - se sont rassemblées à Paris pour une cause commune : aider les enfants qui subissent la guerre. Une initiative portée par l'association Elisecare, qui a collaboré avec l'Olympia pour organiser un concert solidaire.

"Les enfants sont les grands oubliés de la guerre et des conflits armés. L'association Elisecare met au coeur de ses actions les femmes et les enfants souffrant des répercussions des guerres et des déplacements forcés (enfants-soldats, enfants des rues orphelins et/ou victimes de trafic sexuel) dans les pays où elle intervient (Irak, Syrie, Arménie, Liban, Éthiopie, Ukraine). La récente guerre en Ukraine, aux portes de l'Europe, a mis en évidence un élan de solidarité et d'aide de grande ampleur" peut-on lire sur le site officiel de la salle de spectacle.

Aider les victimes "à se reconstruire"

À en croire le site internet "helloasso", l'intégralité des fonds récoltés lors de cette soirée a contribué à " la prise en charge médicale des enfants victimes de violence et de torture, la mise en place d'ateliers psychothérapeutiques sous la forme d'activités variées (artistiques, sportives, musicales, ...) pour aider les victimes à se reconstruire et à réintégrer la société, ainsi que la mise en place d'un accompagnement individualisé permettant la réinsertion des enfants sur le chemin de l'école".

D'autres grandes personnalités publiques, comme les chanteurs André Manoukian et Pomme ainsi que la journaliste Elsa Wolinski, ont répondu à l'appel pour cet événement exceptionnel. À noter qu'une soirée complètement identique avait déjà eu lieu l'année dernière, toujours à l'Olympia et toujours pour soutenir les enfants souffrant des répercussions de la guerre.