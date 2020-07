Elton John : Blessée par sa biographie, son ex-femme lui réclame des millions

Renate Blauel n'a guère apprécié l'autobiographie de son ex-époux, Sir Elton John. Aujourd'hui, elle lui demande 3 millions de livres sterling. Cette ingénieure du son estime que les propos du livre Me auraient enfreint l'accord de non-divulgation conclu entre elle et le chanteur, lors de leur divorce en 1988, après quatre ans de mariage.

Comme le relatent plusieurs médias britanniques, citant les documents de la plainte déposée ce week-end, Elton John aurait brisé leur accord dans Me, autobiographie parue en 2019. Il est précisé que l'immense artiste avait accepté d'enlever certains passages avant la publication du livre, mais Renate Blauel dit que son récit a provoqué chez elle de graves problèmes de santé mentale. Aucun passage de l'ouvrage n'a, pour l'instant, été pointé du doigt.

Dans un passage, Elton John admet se sentir "coupable" et "regretter" de lui avoir causé du tort lorsqu'ils étaient ensemble. Il se souvient d'elle comme de la femme à qui il a "brisé le coeur". "Pendant des années après le divorce, dès que quelque chose m'arrivait, la presse arrivait à sa porte, attendant qu'elle leur donne des informations. Elle ne l'a jamais fait : elle leur a toujours demandé de la laisser tranquille", avait-il pourtant déploré dans Me.

Il a également raconté n'avoir pas vraiment gardé contact avec son ex-femme après leur séparation, mais il l'a récemment invitée à rencontrer ses enfants parce qu'il "voulait qu'elle fasse partie de leur vie, et inversement, d'une certaine manière".

En couple avec David Furnish depuis 1993 (mariés en 2014, dès la légalisation du mariage homosexuel), Elton John est désormais père de deux enfants : Zachary (9 ans) et Elijah (7 ans), que Renate Blauel n'a pas voulu rencontrer. "Elle ne voulait pas, je n'ai pas insisté. Je respecte ses sentiments", avait poursuivi Elton John dans son livre.

Pour rappel, Elton John - à l'époque ouvertement bisexuel - et Renate Blauel se sont rencontrés en 1983. Ils se marient un an plus tard, le jour de la Saint-Valentin, en Australie. Ils divorceront en 1988, après quatre ans de mariage. En 1992, l'interprète de Your Song a fait son coming out homosexuel.