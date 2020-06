Émilie (12 Coups de midi) enceinte : l'annonce très originale de sa grossesse

La famille des 12 Coups de midi s'agrandit ! Au mois de mai dernier, alors que la production du jeu de TF1 faisait appel à d'anciens champions et participants emblématiques en visioconférence pour animer la partie en manque de public pendant le confinement, Jean-Luc Reichmann avait pu prendre des nouvelles d'Émilie. L'occasion pour l'ancienne candidate de faire une grande annonce : elle attend son deuxième enfant ! C'est même son aînée, Léa, qui s'était empressée de faire la confidence à l'animateur, très heureux pour eux à ce moment-là.

Ce mardi 30 juin 2020, c'est donc enceinte qu'Émilie a opéré son grand retour sur le plateau pour la semaine qui s'attelle à célébrer les 10 ans du programme."Émilie, pour les téléspectateurs qui ne t'ont pas vu depuis toutes ces années ou pendant le confinement, tu nous as fait le plaisir d'apparaître avec ta fille (Léa) qui nous a annoncé la good news...", a entrepris de rappeler Jean-Luc Reichmann. "Eh bah oui ! Voilà, on a confiné et futur bébé !", a confirmé la jolie brune, enjouée.

Sur sa lancée, Émilie a révélé comment elle avait partagé la nouvelle avec son compagnon Jérémy et leur fille Léa. "Pendant le confinement, avec Léa, on faisait beaucoup de chasses au trésor. J'avais demandé à Jérémy de participer à une chasse au trésor et, finalement, le résultat était dans la cave à vin, et dans la pochette il y avait le test de grossesse. Jeremy n'y croyait pas. C'était vraiment une petite façon originale de leur annoncer", a-t-elle expliqué.

Pleine d'idées, Émilie n'en manquait pas non plus pour faire la surprise à sa "famille des Maîtres de midi". "On s'est servi des blind tests de Damien, et on a mis chacun une petite chanson qui nous parlait pour le moment, et moi je leur ai annoncé avec la chanson de Renaud En cloque." Un sous-entendu plus qu'évident qui a certainement ravi tout ce petit monde !