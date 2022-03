Emilie Fiorelli : Sa fille Louna a le visage bien amoché après un petit accident, une photo dévoilée

Les jours se suivent et se ressemblent malheureusement pour Emilie Fiorelli. Après son fils Farrell (1 an), c'était au tour de sa fille Louna (3 ans) d'être victime d'un petit accident et donc, d'avoir le visage amoché par la suite. Une mésaventure que la gagnante de Secret Story 9 (2015) a partagée en story Instagram, lundi 21 mars 2022.

C'est dans les Hautes-Alpes qu'Emilie Fiorelli a posé ses valises afin de profiter d'un séjour au ski en compagnie de ses enfants, mais aussi de son frère jumeau Loïc. Ce dernier est moniteur de ski et avait donc à coup sûr hâte d'encadrer son neveu et sa nièce. Mais tout ne s'est pas passé comme prévu au début du séjour. Alors qu'elle faisait de la luge, la petite Louna a eu un accident de luge. "Vu que Louna était jalouse du pansement de son frère sur son front - elle ne comprend pas que ce n'est pas un jeu mais je crois que quand on est petit, on a tous envie d'un plâtre, de lunettes, de trucs bizarres comme ça -, c'est à son tour de s'être fait mal. Je vais vous montrer, elle s'est griffée tout le visage en chutant dans la neige. Elles étaient avec ma nièce sur la luge et au moment où j'ai arrêté de filmer, elles sont passées sur le côté. Et en tombant ma fille n'a pas eu le réflexe de mettre les mains, donc c'est le visage qui s'est frotté à la neige hyper dure de fin de journée qui griffe. J'ai deux enfants, deux estropiés", a confié la belle blonde de 32 ans.

Emilie Fiorelli a ensuite partagé une photo sur laquelle Louna a effectivement certaines parties du visage bien griffées. Elle s'est ensuite filmée avec Farrell pour montrer sa belle blessure sans pansement, située au niveau du front. "Voilà ses deux petits points", a-t-elle lancé.

Pour rappel, le petit garçon a fait une terrible chute dans un escalier comme l'avait raconté sa maman le 19 mars dernier. Un moment traumatisant pour l'ancienne compagne de M'Baye Niang : "Il tape sa tête contre l'escalier. (...) Au moment où je le ramasse, son front est ouvert et ça se met à pisser du sang (...) J'appelle mon frère, ça coulait comme jamais. Mon fils hurlait (...) Je suis nulle dans ces situations, je me suis sentie mal. Je me tape un malaise alors que je ne crains pas le sang ça ne m'est jamais arrivé mais vu que c'est mon enfant j'ai pas su gérer." Farrell a rapidement été transporté aux urgences et s'en est sorti avec deux points de suture.