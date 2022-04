Emilie (Mariés au premier regard) adepte de la chirurgie esthétique ? Elle lève le voile sur le sujet

Emilie est l'une des candidates de Mariés au premier regard 2022 (M6). La belle brune de 36 ans a marqué les téléspectateurs avec son histoire personnelle douloureuse. Elle a été quittée alors qu'elle était enceinte de quatre mois et depuis, c'est seule qu'elle élève sa fille Lina (1 an). Touchés, nombreux sont les internautes à lui envoyer des messages bienveillants au quotidien. Voyant qu'elle est proche de sa communauté, d'autres n'hésitent pas à lui poser des questions intimes, notamment sur la chirurgie esthétique. Elle a donc évoqué le sujet en story, le 12 avril.

Certains internautes ont en effet eu l'impression qu'Emilie était déjà passée sur le billard afin de modifier certaines parties de son corps. La potentielle épouse de Frédérick a donc souhaité faire une petite mise au point. "Je n'en ai jamais fait. Je n'ai jamais fait mes lèvres, mon nez ou même du botox. Non, non, non !", a-t-elle assuré. Elle a vite précisé qu'elle n'avait rien contre les gens qui passaient par la case chirurgie esthétique pour gommer un ou des complexes. Elle a préféré s'accepter telle qu'elle est.

"J'ai plein de défauts, j'ai parfois des mauvais jours, mais je ne veux pas faire de chirurgie. Pour le moment, ce n'est pas quelque chose qui m'intéresse". Emilie est consciente qu'un jour, elle pourrait bien changer d'avis. Mais ce jour n'est pas encore arrivé. "Et je n'ai pas le temps pour tout ça là, et même l'argent d'ailleurs", a conclu la mère de famille. Elle a ensuite promis à sa communauté de présenter sa routine beauté, car elle a reçu de nombreuses questions à ce propos.

Le 11 avril, c'est un tout autre sujet qu'elle a évoqué en story Instagram. Actuellement en plein déménagement, Emilie est retombée sur certaines affaires qu'elle avait oubliées, dont une lettre du papa de Lina. "Et ça m'a fait trop bizarre parce que je suis tombée sur une lettre du géniteur de Lina, qu'il avait écrite à la main. Je l'ai relue et il s'excusait d'avoir eu peur d'être papa, mais que Lina et moi il nous aimait, qu'on était son sang, qu'on était sa vie... Bref, un ramassis de conneries puisqu'il s'est barré et qu'on n'a plus jamais eu de nouvelles", avait-elle tout d'abord expliqué. Elle a ensuite demandé à ses abonnés si à sa place, ils l'auraient gardée ou déchirée. "Je me suis dit que ce serait peut-être bien de garder cette lettre parce qu'elle est écrite à la main et dedans, il dit qu'il veut Lina. Du coup je me suis dit qu'il fallait peut-être que je la garde pour la mettre dans le cahier que j'ai fait pour Lina, pour qu'elle sache qui est son père biologique plus tard. Je voulais avoir votre avis", avait-elle poursuivi.