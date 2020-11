Emilie Nef Naf et Jérémy Ménez en mode unisexe : ils jouent les mannequins pour un nouveau projet

Emilie Nef Naf et Jérémy Ménez sont de nouveau ensemble, ils ne se lâchent plus et font même tout à deux ! La preuve, ils jouent en duo les mannequins pour le nouveau projet de madame.

Les parents de Maëlla (8 ans) et Menzo (6 ans) ont décidé de se donner une nouvelle chance car ils ont estimé avoir "jeté l'éponge trop vite", comme l'avait raconté Emilie Nef Naf à Télé Loisirs. L'ex-gagnante de Secret Story et ex participante à Mamans & Célèbres, a donc tout plaqué. Elle a quitté la France pour rejoindre Jérémy Ménez dans le sud de l'Italie puisque le sportif évolue dans le club Reggina 1914. Une nouvelle vie pour elle et leurs enfants qui découvrent les joies de finir l'école avant 13h !

Les amoureux osent donc une nouvelle vie à deux et Emilie Nef Naf vient de lancer sa marque de vêtements (elle est déjà à la tête d'une gamme de produits minceur). Son nom : Millia Milano. Et pour faire la promotion de ce nouveau projet, le couple a joué les mannequins. Jeudi 12 novembre 2020, sur Instagram, on peut voir le couple poser avec un ensemble bleu marine de la marque.