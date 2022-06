Emilie Nef Naf séparée de Jérémy Menez, "jamais présent" : elle revient sur les raisons de leur rupture

Depuis qu'elle a été révélée dans Secret Story en 2009, la vie d'Emilie Nef Naf a été ponctuée d'histoires amoureuses. Tout récemment, elle faisait par exemple beaucoup parler pour son idylle avec Sofiane, l'ex de Nabilla avec qui cela n'aura toutefois pas duré longtemps. Mais l'homme de sa vie, c'est certainement Jérémy Menez. Avec le footballeur professionnel, Émilie a vécu une relation pour le moins passionnelle. Ensemble, ils ont même eu deux beaux enfants, Maëlla et Menzo (9 et 7 ans). Pour eux, ils se sont donnés toutes les chances de former une famille unie mais, malheureusement, en 2021, après avoir remis le couvert une énième fois, le couple annonçait sa nouvelle rupture. Définitive cette fois.

Lors d'une interview pour Jordan De Luxe dans son émission Chez Jordan, le rendez-vous de Télé Loisirs, Emilie Nef Naf a eu l'occasion d'évoquer leur relation "fusionnelle et très rapide". "On s'est rencontré. On a eu envie tout de suite de fonder une famille. On avait le même âge. On avait les mêmes envies", a-t-elle d'abord expliqué. Malheureusement, la carrière de Jérémy Menez a fini par avoir raison de leur histoire.

Tout tourne autour de lui

"C'est compliqué de vivre avec quelqu'un qui n'est jamais présent. Tout tourne autour de lui", a-t-elle lâché. Et de regretter un rythme de vie incompatible pour elle et leurs enfants : "Ils (les footballeurs, ndlr) ont besoin d'être en forme donc ils ne peuvent pas faire n'importe quoi avant des matchs, ils ont besoin de manger correctement, ils ont besoin de se déplacer pour le travail. Ça veut dire que si demain il signe à Istanbul, tu vas vivre à Istanbul. Tu n'as pas le choix. Tu quittes tout et tu le suis. C'est lui, lui et lui. Ça c'est difficile".

Las de devoir faire des sacrifices, Emilie Nef Naf n'a donc eu d'autres choix que de mettre un terme à leur relation. Depuis, elle peut se consacrer non seulement à ses enfants mais aussi à ses propres projets professionnels, elle qui cartonne avec sa marque de compléments alimentaires "Le Secret by Emilie Nef Naf".