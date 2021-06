Émilie Picch maman : elle dévoile le visage de son fils Ennio, le bébé fait craquer tout le monde

La vie d'Émilie Picch a été entièrement été chamboulée le 9 juin 2021. Ce jour-là, l'ex-chroniqueuse du Mad Mag sur NRJ12 a accueilli son premier enfant, un petit garçon qui a hérité d'un prénom original : Ennio. Pour ses premiers jours avec bébé, la jolie blonde s'est naturellement éloignée des réseaux sociaux mais ce lundi 28 juin, elle a fait une apparition pour le moins remarquée.

En effet, sur Instagram, Émilie Picch a décidé de dévoiler le visage de son très jeune fils, et sans manquer d'originalité comme à son habitude. Sur l'image qu'elle a choisi de poster, le bambin s'éveille doucement et est en plein bâillement, auprès de sa maman qui ne peut s'empêcher de sourire. "Meilleur matin ça. Je dis matin et pas réveil parce que pour se réveiller, il faut avoir dormi", a-t-elle ironisé avec humour en légende.

Le cliché a bien sûr largement commenté et Ennio a fait craquer beaucoup d'abonnés.